Piracicaba confirma zika em gestante; caso é o 2º no Estado

Uma jovem de 20 anos, entrando no oitavo mês de gestação, recebeu diagnóstico positivo para o zika vírus na última sexta-feira, segundo a Secretaria de Saúde de Piracicaba, interior de São Paulo. É o segundo caso confirmado do vírus da zika em gestante neste ano no Estado. O primeiro foi registrado no último dia 27, em Bauru.

A paciente de Piracicaba apresentou os sintomas da doença, como vermelhidão e manchas pelo corpo, em dezembro. De acordo com a secretaria, os exames mostraram que o bebê não apresenta anomalia.

Mesmo assim, a mulher e a criança serão acompanhadas após o parto. O caso é autóctone, ou seja, a paciente se infectou na própria cidade. A prefeitura efetuou ações de bloqueio no bairro Vila Cristina, onde a gestante mora. A cidade tem outros 12 casos suspeitos de zika vírus.