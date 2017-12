Plano de saúde não pode restringir alternativas de tratamento, diz STJ

Em julgamento de recurso contra uma operadora de saúde que não autorizou procedimento com técnica robótica em paciente com câncer, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que os planos podem estabelecer quais doenças serão cobertas, mas não o tipo de tratamento que será utilizado. "Sendo certo que o contrato celebrado entre as partes previa a cobertura para a doença que acometia o autor da ação, é abusiva a negativa da operadora do plano de saúde de utilização da técnica mais moderna disponível no hospital credenciado pelo convênio e indicado pelo médico que assiste o paciente, nos termos da consolidada jurisprudência deste tribunal sobre o tema", disse a relatora, ministra Isabel Gallotti.

No caso, que aconteceu em São Paulo, a operadora de saúde chegou a autorizar o procedimento, mas, depois da cirurgia (prostatectomia radical laparoscópica), a cobertura foi negada porque o ato cirúrgico foi executado com o auxílio de robô. De acordo com o médico responsável pelo atendimento, o procedimento era indispensável para evitar metástase.

A operadora alegou que a utilização da técnica era experimental, o que não foi aceito pelo STJ. "Tratamento experimental é aquele em que não há comprovação médico-científica de sua eficácia, e não o procedimento que, a despeito de efetivado com a utilização de equipamentos modernos, é reconhecido pela ciência e escolhido pelo médico como o método mais adequado à preservação da integridade física e ao completo restabelecimento do paciente", disse a relatora do caso, ministra Isabel Gallotti.