Planos terão de trocar médicos e serviços descredenciados

Atualizada às 20h36

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

RIO - Operadoras de saúde terão de substituir prestadores de serviço descredenciados, a partir do dia 22. A medida já valia para hospitais, mas agora foi ampliada para clínicas, ambulatórios, profissionais autônomos (médicos, fisioterapeutas, psicólogos), laboratórios e centros de imagem. Foram publicadas no Diário Oficial três resoluções e uma instrução normativa que regulam a Lei 13.003. As novas regras foram divulgadas ontem pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

A operadora deverá comunicar o descredenciamento e a substituição com 30 dias de antecedência ao cliente. A modificação deverá ser publicada no portal da operadora, avisada por centrais de atendimento, além de ser enviado impresso da lista de troca. O plano de saúde será multado em R$ 30 mil, se não substituir o prestador, e em R$ 25 mil se não informar adequadamente os clientes.

A ANS não tem, no entanto, como garantir que um profissional será substituído por outro com as mesmas qualificações. “Nesse primeiro momento, não tem como cobrar equivalências. Temos de ter um critério palpável. Isso será construído com conselhos médicos”, diz a diretora de Desenvolvimento Setorial, Martha Oliveira.