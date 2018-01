Planta tropical se adapta para atrair mais morcegos polinizadores

SÃO PAULO - A planta tropical Marcgravia evenia desenvolveu um tipo de folha de forma côncava capaz de enviar de volta sinais emitidos por morcegos polinizadores. O estudo foi publicado na revista Science.

A pesquisa conduzida por cientistas da Escola de Ciências Biológicas de Bristol descobriu que este formato de folha permitia que os morcegos encontrassem a flor duas vezes mais rápido do que as demais. De acordo com eles, as propriedades de reflexo acústico da folha, que serve como um eco-sinalizador, manda de volta ecos fortes, multidirecionais facilmente reconhecíveis e com características acústicas que não mudam, o que facilita o encontro da flor pelos morcegos.

O papel das cores na flora é bem conhecida no processo de atração dos polinizadores, mas pouco estudo já foi feito sobre a utilidade de sinais acústicos para o processo de dispersão do pólen.

"Este sinal de eco gera benefícios para ambos, planta e morcego. Por um lado, ela aumenta a eficiência dos morcegos polinizadores, o que é particularmente importante porque eles têm que visitar centenas de flores todas as noites para se reabastecerem. Por outro lado, a Marcgravia evenia é tão pouco abundante que necessita de polinizadores que se movimentam muito."

Apenas um detalhe parece ser ruim neste novo formato de folha, ela reduz o rendimento fotossintético se comparada com as folhas de formato comum, no entanto, os pesquisadores dizem que o ganho com um agente polinizador mais eficiente compensa o problema.