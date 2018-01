Polícia apreende R$ 240 mil em remédios contra o câncer em SP

A Polícia Civil apreendeu 30 frascos de medicamentos avaliados em R$ 240 mil na manhã desta sexta-feira, 18. Os policiais fazem a Operação Medula, e apreenderam o frascos do remédio Mabthera, usado no tratamento de linfomas. Cada frasco é avaliado em R$ 8 mil. A quadrilha envolvida no esquema distribuía remédios contrabandeados para 20 Estados do País e para o Distrito Federal.

Os medicamentos foram apreendidos na casa de um dos suspeitos. A apreensão aconteceu em São Caetano, na Grande São Paulo. Os remédios eram roubados do setor público e depois distrubuídos para os outros Estados, segundo apontam as investigações.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os policiais buscam 10 pessoas que devem ser presas. Além disso, os policiais têm mandados de apreensão. Os envolvidos no esquema são acusados de roubo, furto e desvios de remédios.