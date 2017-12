Polícia apreende remédios falsificados em farmácias de Osasco

A Polícia Civil e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária apreendeu na manhã desta quarta-feira, 24, uma grande quantidade de medicamentos falsificados e impróprios para o consumo em duas farmácias de Osasco, na Grande São Paulo. Duas sócias foram detidas.

Veja também:

Uso abusivo de medicamentos supera o de drogas, diz ONU

Fiscalização fecha 17 farmácias em SP e MG

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, Jusciane Nogueira da Silva e Vanessa Prado Roberto de Morais foram presas em flagrante. Na Drogaria Prado Ltda, localizada na Avenida Cruzeiro do Sul, altura do número 912, foram encontrados e apreendidos Dexadurabolim falsos, Duratexton falsos e vários medicamentos controlados e usados como anabolizantes.

Já na Unifarma Drogaria e Perfumaria, localizada na Rua Dorival Seabra, número 507, no Jardim Baronesa, foram encontrados e apreendidos 16 unidades de Cialis falsos, 23 unidades de Viagra falsos, 43 unidades do medicamento Pramil - importado - sem autorização dos órgãos competentes para a comercialização no Brasil.

Os medicamentos foram recolhidos pela Anvisa e as duas sócias das drogarias foram autuadas e estão a disposição da Justiça.