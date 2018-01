Polícia Civil fecha fábrica clandestina de remédios em SP

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Uma fábrica clandestina de medicamentos fitoterápicos, localizada no Parque Dom Pedro II, no Centro da Capital, foi fechada na tarde desta quarta-feira, 9, pela Polícia Civil. A proprietária do local foi presa em flagrante.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), G.A.A.S., de 39 anos, utilizava rótulos de laboratórios de diversos estados, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Ceará e Pará, nos medicamentos, que na verdade eram produzidos na fábrica clandestina.

Durante a ação foi encontrada uma variedade muito grande de medicamentos, que eram comercializados entre R$ 5 e R$ 40, sem o registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).