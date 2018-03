Polícia encontra mais de 300 fetos em templo de Bangcoc

A polícia da Tailândia descobriu os restos mortais de mais de 300 fetos humanos escondidos em um templo budista da capital, Bangcoc.

Há suspeitas de que os fetos - encontrados embrulhados em sacos plásticos e jornais no necrotério do templo - tenham vindo de clínicas de aborto clandestinas.

Os corpos foram descobertos depois que um dos zeladores do templo Wat Phai Ngern sentiu um forte cheiro vindo do necrotério, segundo informações do Bangkok Post.

A polícia foi então alertada e começou as investigações. Os funcionários do necrotério estariam sendo interrogados por causa da suspeita de que um deles tenha sido contratado por clínicas de aborto para manter os corpos no templo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O aborto é ilegal no país, a não ser quando a gravidez ameaça a saúde da mãe ou é resultado de estupro.

Templos budistas na Tailândia realizam cerimônias de cremação e também mantém corpos em áreas refrigeradas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.