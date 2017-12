Polícia prende falso médico em Atibaia

SOROCABA - Policiais civis prenderam na noite de segunda-feira, 27, mais um falso médico que atendia em unidades de saúde do interior de São Paulo. O profissional, conhecido como Doutor Bruno, foi preso num hotel de Atibaia, região de Campinas. Durante pelo menos dois meses, ele atendeu pacientes da rede pública em cidades da região de Bragança Paulista, como Joanópolis e Piracaia. É o sétimo falso médico identificado no interior e o terceiro a ser preso.

De acordo com a Polícia Civil, o homem, que dizia ter 28 anos, usava o registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) de outro médico que também se chama Bruno. Em Joanópolis, ele prestou serviços por meio de uma empresa contratada pela prefeitura para administrar a Santa Casa local. A prefeitura informou ter orientado os pacientes do falso médico a passarem por novo atendimento. A prefeitura de Piracaia registrou ocorrência contra o falso profissional na polícia local.

Outros seis falsos médicos foram descobertos atuando em unidades que atendem pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Alumínio, Mairinque e São Roque, região de Sorocaba. Dois deles estão presos e outros dois, já identificados, tiveram expedidos mandados de prisão, mas estão foragidos. Um dos falsos médicos já morreu e outro ainda está sendo investigado. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) acompanha os casos.