Porcentual de brasileiros que têm plano de saúde sobe para 26,3%

A parcela da população brasileira que tem plano de saúde aumentou entre 1998 e 2008, passando de 24,5% para 26,3% no período, segundo mostra o suplemento de Saúde da PNAD 2008, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em convênio com o Ministério da Saúde e divulgado nesta quarta-feira, 31. Em 2008, havia 49,1 milhões de pessoas com plano de saúde no País.

Veja também:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Brasileiros avaliam própria saúde como 'muito boa'

Brasil tem mais de 24 milhões de fumantes habituais, aponta PNAD 2008

O aumento ocorreu especialmente na área rural, onde o porcentual da população com plano de saúde passou de 5,8% em 1998 para 6,7% em 2008. Na área urbana, no período, a fatia subiu de 20,2% para 29,7%. No ano de 2008, nas regiões Sudeste (35,6%) e Sul (30,0%) os porcentuais com plano eram quase três vezes maiores que no Norte (13,3%) e Nordeste (13,2%).

Ainda de acordo com a pesquisa, 77,5% das pessoas que tinham plano de saúde em 2008 estavam vinculadas a planos de empresas privadas, e 22,5% a planos de assistência ao servidor público. Além disso, apenas 2,3% das pessoas em domicílios com rendimento per capita de até um quarto do salário mínimo tinham plano de saúde, enquanto 82,5% dos que tinham rendimento acima de cinco salários mínimos tinham plano.

O porcentual de mulheres cobertas por plano de saúde (26,8%) era maior do que o dos homens (24,9%), mas 60,8% das mulheres cobertas eram associadas como dependentes, enquanto 42,5% dos homens cobertos eram dependentes.