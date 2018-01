Porto Alegre e Santa Maria terão de revacinar após erro

Em Santa Maria, o problema foi constatado no sábado passado (24/04), em uma das Unidades de Saúde da Família. Em nota, a Prefeitura informou que "mesmo previamente orientadas quanto ao recebimento de vacinas contra a gripe H1N1 de laboratórios diferentes e com apresentação diferente, sendo em dois frascos, um com o componente do antígeno (fração de vírus morto) e outro com o adjuvante (potencializador), a equipe da referida unidade, administrou as primeiras doses, apenas com um desses componentes".

As vacinas terão de ser aplicadas também nas pessoas que se vacinaram na Unidade Básica de Saúde HCPA, em Santa Cecília, em Porto Alegre, nos dias 22 e 23 de março.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, até ontem (30/04) 2,5 milhões de gaúchos foram imunizados contra a doença. A meta é aplicar 5,5 milhões de doses. A campanha vai até o dia 21 de maio.