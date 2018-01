Posto fará teste gratuito de HIV na Avenida Paulista a partir desta segunda

SÃO PAULO - A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo oferece testes gratuitos de HIV para o público da Avenida Paulista a partir desta segunda-feira. A ação pretende atrair principalmente o público da Parada de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBTT), a Parada Gay, no primeiro domingo de junho, dia 6.

É a segunda vez que a secretaria oferece os testes antes do evento. No ano passado, 800 pessoas foram examinadas. A expectativa é que pelo menos 400 pessoas passem pelo posto, instalado no Shopping Center 3, na altura do número 2.064 da Avenida Paulista.

"Nesse período, vamos aos locais onde observamos um público que precisa ser contemplado pela campanha", explica a assistente técnica da gerência de assistência da Coordenação Estadual de DST/Aids, Tânia Correa.

O teste dura apenas 15 minutos. "É apenas uma picada no dedo", afirma Tânia. Os resultados são informados logo em seguida. Independentemente do diagnóstico, os pacientes passarão por orientação com profissionais da saúde.

Na segunda e na terça-feira, os interessados devem ir até o posto de atendimento das 10 horas às 17 horas, e na quarta-feira, das 10 horas às 14 horas. O exame gratuito está disponível também na rede pública de Saúde. Mais informações sobre os exames podem ser obtidas pelo telefone 0800-16-25-50. As informações são do Jornal da Tarde.