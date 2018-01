Postos do Rio vacinarão contra pólio até o dia 25

RIO DE JANEIRO - O Ministério da Saúde informou que 793.696 crianças já foram vacinadas contra a poliomielite no Estado do Rio de Janeiro até a última terça-feira, 15.

O número corresponde a 70,2% da meta da primeira fase da campanha de imunização. Os pais que não puderam levar os filhos para tomar a dose no sábado, 12, podem procurar um posto de saúde do Rio até o dia 25 deste mês, quando termina a prorrogação.

A segunda etapa da vacinação contra a paralisia infantil está marcada para o dia 14 de agosto.

A Secretaria de Saúde do Rio informou que o último caso da doença no Estado foi registrado em 1987, no bairro de Santa Cruz, zona oeste da cidade.