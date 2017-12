Preço do Viagra deve cair até 50% com fim da patente O medicamento genérico com o mesmo princípio ativo do Viagra já deverá estar disponível para os consumidores a partir do dia 21 de junho. Pelo menos essa é a expectativa da Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos (Pró Genéricos). Ontem, por cinco votos contra um, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) acabou com a exclusividade do laboratório Pfizer na produção do medicamento. O prazo da empresa termina em 20 de junho.