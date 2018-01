Prefeito de Buenos Aires declara emergência sanitária por H1N1

BUENOS AIRES - O prefeito da capital argentina Buenos Aires declarou emergência sanitária nesta terça-feira, 30, para tentar deter a disseminação do vírus de gripe H1N1.

O prefeito Mauricio Macri, que também informou a decisão de antecipar e estender as férias escolares de inverno, pediu aos moradores da cidade que permaneçam em casa pelo maior tempo possível.

Segundo o Ministério da Saúde do país, 26 pessoas morreram vítimas da doença, o que faz da Argentina o terceiro país com mais mortes decorrentes do H1N1, atrás de México e Estados Unidos.