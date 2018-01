Prefeito de Nova Orleans está em quarentena na China

O prefeito de Nova Orleans, Ray Nagin,foi posto em quarentena na China, onde se encontrava em uma viagem oficial, por uma possível exposição ao vírus da gripe suína, informou o escritório dele neste domingo, 7. E ressaltou que Nagin "está sendo tratado com total cortesia pelas autoridades chinesas".

Nagin fazia parte de uma comitiva que viajava à China para estabelecer laços econômicos com o país asiático. Segundo informou seu escritório em comunicado, um dos passageiros do avião manifestou os sintomas do vírus e embora o prefeito não apresentasse nenhum sintoma foi posto em quarentena em Xangai, junto com sua esposa e um membro de sua segurança.

O diretor de comunicações do prefeito, Ceeon Quiett, confirmou à CNN que Nagin tinha sentado ao lado do passageiro que "apresentou os sintomas da gripe", mas insistiu em que ele não mostrou nenhum sinal da doença.