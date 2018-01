Prefeitura de São Paulo confirma mais três mortes por dengue

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo confirmou nesta quinta-feira, 5, mais três mortes por dengue na capital, elevando para oito o número de óbitos em 2014. Em todo o ano passado, foram registradas duas mortes.

Os três novos óbitos são de um homem, de 38 anos, que morreu em 26 de fevereiro, morador de Perus; uma mulher, de 46, que morreu em 13 de abril, moradora do Tremembé; e outra mulher, de 65, que morreu em 25 de abril, moradora da Lapa.

As cinco mortes anteriores decorrentes da doença acontecerem am abril: uma criança, um homem e três mulheres.

Os dados foram divulgados em novo balanço da Secretaria Municipal de Saúde. O total de casos de dengue registrados na cidade desde o dia 1° de janeiro chegou a 8.508, um aumento de 23,3% em comparação aos números da semana passada.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dos 1.612 casos novos confirmados nesta semana, 1.098 (68%) aconteceram entre 13 de abril e 3 de maio, período que corresponde ao pico da doença em 2014. A secretaria informou que o número de notificações (registros ainda não confirmados) começou a desacelerar e "é provável que o pior período da dengue neste ano já esteja superado".

Dos 96 distritos da cidade, apenas em Marsilac e Socorro, na zona sul, não há registro da doença. O caso mais crítico continua sendo no Jaguaré, na zona oeste, com 1.143 casos por 100 mil habitantes. O distrito é um dos sete em nível de emergência, junto com Rio Pequeno, Lapa, Raposo Tavares, Vila Jacuí, Tremembé e Pirituba.