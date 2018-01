Prefeitura de São Paulo diz que Santa Casa não aceitou ajuda

SÃO PAULO - A Secretaria Municipal da Saúde informou nesta quarta-feira, 21, que ofereceu materiais de uso básico suficientes para até uma semana de atendimento a fim de evitar o fechamento do pronto-socorro da Santa Casa. De acordo com a pasta, após tomar conhecimento da crise, a Prefeitura entrou em contado com os responsáveis pela instituição e se colocou à disposição para entregar diretamente no hospital uma relação de itens como seringas, luvas e kits de exames - todos esses produtos estão em falta na unidade, segundo informou o provedor da entidade, Kalil Rocha Abdalla.

Mas, de acordo com a secretaria, a Santa Casa agradeceu, mas dispensou a ajuda. Nesta quarta-feira, é aguardada uma reunião entre representantes da entidade e do governo do Estado. O Município, por enquanto, não foi chamado a participar.

A assessoria de imprensa da Santa Casa explicou que não aceitou a doação por não considerá-la suficiente para manter o PS aberto. Segundo a entidade, a doação seria uma medida apenas paliativa.