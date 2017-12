Prefeitura de SP amplia locais de vacinação contra febre amarela

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo ampliará, a partir desta segunda-feira, dia 4, o total de postos de vacinação contra a febre amarela, em uma ação preventiva iniciada no fim do mês de outubro, após a descoberta de macacos mortos pela doença na Serra da Cantareira.

Serão 90 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que distribuirão os produtos para imunização. Até este domingo, eram 70. "Os postos adicionados nesta etapa ficam nos distritos administrativos da Casa Verde, Pirituba, Limão, São Domingos, Vila Guilherme, Vila Maria e Vila Medeiros", informa a Prefeitura, em nota. A ampliação se dá no momento em que a administração municipal avalia ter ocorrido queda na procura pelas vacinas.

Até o momento, 1 milhão de pessoas foram vacinada. O objetivo é vacinar toda a população que vive na zona norte. A relação de todos os locais de vacinação na cidade pode ser conferida aqui. "Com a ampliação, as unidades que estavam atendendo em horário especial durante a intensificação da campanha voltam a funcionar no período regular", continua a Prefeitura.

O secretário municipal da Saúde, Wilson Pollara, afirma que a vacinação na zona norte "é essencial para criar um cinturão de proteção para que a doença não se desenvolva" e se espalhe pela cidade.