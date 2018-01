Prefeitura de SP anuncia vacina contra febre amarela na zona oeste

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo informou que foi criado mais um novo polo de vacinação contra a febre amarela na capital, desta vez na zona oeste da cidade. A partir de terça-feira, 26, moradores de Raposo Tavares já podem tomar a vacina contra a doença nos postos AMA/UBS Integrada Jardim São Jorge, AMA/UBS Integrada Paulo VI e UBS Jardim Boa Vista, das 7h às 19h, de segunda a sábado.

O horário de atendimento é das 7h às 19h, de segunda a sábado, nos postos do Jardim São Jorge (Rua Ângelo Aparecido dos Santos Dias, 331) e Paulo VI (Avenida Vaticano 69 ) e de segunda a sexta no Jardim Boa Vista (Rua Candido Fontoura 620). A meta da secretaria é imunizar 70 mil moradores da região durante a ação preventiva.

O atendimento contra a febre amarela começou em 21 de outubro apenas na zona norte e, na região, segundo balanço oficial, 1,1 milhão de vacinas já f oram aplicadas até o dia 19 de dezembro, em 90 unidades básicas de saúde. Os postos dessa região podem ser vistos neste link.

Vacinas começaram a ser aplicadas pelos agentes também na zona sul, nos distritos de Jardim Ângela, Parelheiros, Marsilac e parte do Capão Redondo, com um total de 46,9 mil atendidos nesta região. Os postos da zona sul podem ser vistos no site da Prefeitura.