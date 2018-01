Prefeitura de SP divulga bairros que receberão os primeiros ambulatórios da Rede Hora Certa

A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo divulgou nesta terça-feira, dia 19, a lista dos seis locais que receberão as primeiras unidades da Rede Hora Certa, ambulatórios de especialidades que vão oferecer consultas, exames e pequenas cirurgias. Promessa de campanha do prefeito Fernando Haddad (PT), as primeiras unidades deveriam ter sido entregues até agosto deste ano, mas atrasaram e serão inauguradas em dezembro.

Serão dois ambulatórios na zona sul, nos bairros Jardim Ângela e Jardim São Luís; dois na zona leste, na Penha e no Itaim Paulista; um na zona norte, na Brasilândia; e um na zona oeste, no bairro da Lapa. O principal objetivo dessas unidades é reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias na capital. Em alguns casos, a demora é superior a um ano.

As estruturas onde serão implementadas as unidades da Rede Hora Certa não serão novas. Elas serão alocadas em ambulatórios já existentes, que passarão por ampliação para que possam oferecer outros tipos de procedimentos, como pequenas cirurgias. A promessa é entregar 32 unidades até 2016.

Por causa do atraso nas obras, a prefeitura criou, em setembro, unidades móveis da Rede Hora Certa, instaladas em contêineres ou carretas. Três já estão em funcionamento nos bairros de São Miguel Paulista (zona leste), Capela do Socorro (zona sul) e Brasilândia (zona norte). Uma quarta unidade será aberta no dia 29 de novembro, no Vale do Anhangabaú, no centro da capital.

Veja abaixo onde serão instaladas as seis unidades da Rede Hora Certa:

Hora Certa Brasilândia Maria Cecília

Donnângelo - Rua Rui de Morais Apocalipse, 2, Jardim do Tiro

Hora Certa M'Boi Mirim 2 - Avenida dos Funcionários Públicos, 379, Jd. Ângela

Hora Certa Itaim Paulista - Avenida Marechal Tito, 6.577, Itaim Paulista

Hora Certa M' Boi Mirim I - Rua Philipe de Vitry, 280, Jd. São Luís

Hora Certa Penha - Praça N.S. da Penha, 55, Penha

Hora Certa Lapa - Rua Catão, 380, Lapa