Prefeitura do Rio fará testes rápidos para diagnóstico de hepatite

SÃO PAULO - A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio passará a oferecer testes rápidos para detecção de hepatites B e C nos cinco centros de testagem e aconselhamento (CTA) da cidade na quinta-feira, 28, Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais.

O novo exame identificará as doenças em 30 minutos, sendo que antes o resultado poderia demorar de 30 a 90 dias para ser conhecido pelo paciente. Além disso, para incentivar o diagnóstico, 34 unidades em toda a cidade (incluindo os CTAs) também farão o teste rápido nos dias 28 e 29 de julho, das 9 às 15 horas. A expectativa da Prefeitura é de realizar cerca de 6 mil testes no período.

Os pacientes que tiverem resultado positivo serão encaminhados para confirmação e acompanhamento em uma unidade de saúde, para iniciar o tratamento imediatamente. Todos aqueles que passam pelo exame recebem aconselhamento antes e depois da testagem, do mesmo modo como no diagnóstico da infecção pelo HIV. A realização do teste exige apenas uma gota de sangue.

Para obter mais informações sobre os eventos relativos à hepatite e os locais de realização do teste rápido, a população pode entrar em contato com o Disque-Rio, no telefone 1746, que funciona 24 horas, ou acessar o site da prefeitura.