Prefeitura do Rio promove dia de vacinação contra o sarampo

SÃO PAULO - A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio promove neste sábado, 30, um dia de mobilização contra o sarampo, com vacinação em todos os postos de saúde, com horário estendido, das 8 as 17 horas. A data marca também o encerramento da campanha.

O objetivo é ampliar a cobertura da Vacinação de Seguimento contra o Sarampo, que ainda não atingiu a meta. Até o momento, foram aplicadas 359.220 doses, o que representa 82,7% do esperado pela Prefeitura, que é de vacinar 434 mil crianças (95% do público-alvo).

A dose é oferecida para todas as crianças de 1 a 7 anos incompletos (de 12 meses a 6 anos, 11 meses e 29 dias). Os pais devem levar a caderneta de vacinação ao posto e se ela estiver atrasada, será atualizada. As crianças receberão uma dose da vacina tríplice viral (que protege contra sarampo, rubéola e caxumba). Elas devem se vacinar nas "campanhas de seguimento", mesmo que já tenham sido vacinadas anteriormente.

O sarampo é uma doença aguda, altamente contagiosa, transmitida por vírus. Os sintomas mais comuns são febre, tosse seca, manchas avermelhadas, coriza e conjuntivite. A transmissão ocorre de pessoa a pessoa, por meio de secreções expelidas pelo doente ao tossir, falar ou respirar. O período de transmissão varia de quatro a seis dias, antes do aparecimento das manchas, até quatro dias após o surgimento das manchas. A vacina é o meio mais eficaz de prevenção.

Para obter mais informações sobre os locais de vacinação, a população pode entrar em contato com o Disque-Rio, no telefone 1746, que funciona 24 horas.