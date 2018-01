Prefeitura do RS decreta emergência por causa da gripe

A prefeitura de São Gabriel decretou situação de emergência, suspendeu as aulas em todas as escolas e também eventos que reúnam muitas pessoas, como festas e shows. A decisão foi tomada diante da suspeita de que 18 moradores do município de 60 mil habitantes, localizado no sudoeste do Rio Grande do Sul, tenham sido contaminados pelo vírus da gripe A H1N1, na noite desta segunda-feira.

