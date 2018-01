Prefeitura de São Paulo usará prédio do hospital da Osec na zona sul

SÃO PAULO - A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) assina nesta quarta-feira, 27, convênio com a Organização de Saúde com Excelência e Cidadania (Osec) para uso do prédio do Hospital Escola Wladimir Arruda, na Capela do Socorro, zona sul paulistana. No local será implementada uma unidade do Hospital Dia da Rede Hora Certa.

Conforme a Prefeitura, a cessão do imóvel prevê o uso dos equipamentos e do mobiliário existentes no local. A intenção de usar o espaço do antigo centro médico como parte da Rede Hora Certa foi divulgada pelo secretário da Saúde, Alexandre Padilha, em outubro.

Além de dezenas de especialidades, será possível usar os dois centros cirúrgicos para intervenções de pediatria, vascular, geral, proctologia, ginecologia e urologia.