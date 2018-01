Prejudicados devem procurar ANS em São Paulo Em nota, a Agência Nacional de Saúde Suplementar destacou que a intervenção e liquidação da Di Thiene ocorreram em razão do não cumprimento "da exigência de envio de informações de natureza econômico-financeiras, não constituição de ativos garantidores em montante suficiente para lastrear as provisões técnicas e não apresentação do plano de recuperação".