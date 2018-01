Prejuízo por doenças tropicais é enorme, mas tratamento é barato, diz OMS

GENEBRA - Doenças tropicais que atingem principalmente os mais pobres custam bilhões de dólares anuais em perda de produtividade, e as empresas deveriam ser estimuladas a produzir medicamentos contra esses males, disse a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quinta-feira, 14.

A agência da ONU, em seu primeiro relatório sobre doenças tropicais negligenciadas (DTN), pediu aos governos e doadores novos investimentos para o combate a 17 enfermidades que provocam cegueira, danos cardíacos e até a morte.

O texto diz que o tratamento dessas doenças muitas vezes custa pouco, como é o caso do mal de Chagas, que afeta cerca de 10 milhões de latino-americanos, e da dengue, transmitida por mosquitos e espalhada pelo mundo, ameaçando agora países desenvolvidos.

"As DTN prejudicam a vida de 1 bilhão de pessoas no mundo e ameaçam a saúde de milhões de outras", afirmou a diretora-geral da OMS, Margaret Chan, no relatório. "A produção de remédios para tratar as DTN deve ser mais atrativa para as empresas que fabricam produtos genéricos", acrescentou.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A OMS ressaltou, no entanto, que grandes laboratórios já oferecem medicamentos gratuitos e de qualidade para milhões de pessoas pobres que sofrem dessas doenças, principalmente em áreas remotas da América Latina, Ásia e África.

Também nesta quinta-feira, o laboratório GlaxoSmithKline anunciou a doação de até 400 milhões de doses adicionais do medicamento antivermífugo albendazole, a um custo anual de US$ 19 milhões (R$ 31,5 milhões), para que a OMS trate crianças africanas. Em nota, a OMS disse que as farmacêuticas devem anunciar novos compromissos em reunião realizada durante todo o dia na sede da agência.

De acordo com o relatório, o custo do tratamento da filariose linfática (doença que é transmitida por mosquitos e desfigura membros e órgãos genitais) com os medicamentos ivermectin e albendazole, doados pela Merck e pela GlaxoSmithKline, respectivamente, varia de US$ 0,05 a 0,10.

Essa doença, segundo a OMS, provoca prejuízos de US$ 1,3 bilhão (R$ 2,15 bilhão) por ano em perda de produtividade na África e no Sudeste Asiático. O documento elogia o uso da "quimioterapia preventiva" e recomenda o emprego cauteloso de pesticidas como estratégia para combater a filariose.