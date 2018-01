Presidente da África do Sul anuncia novas políticas contra aids

O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, afirmou nesta terça-feira, 1, que seu governo irá tratar mais pacientes com aids e expandirá os testes de HIV. O líder fez o anúncio diante de uma multidão em festa, no evento para marcar o Dia Mundial de Luta Contra a Aids.

Zuma disse que as mudanças incluem o início do tratamento mais cedo para mulheres grávidas e para pacientes que têm tanto tuberculose como HIV. A África do Sul tem 5,7 milhões de pessoas infectadas com o HIV, o vírus causador da aids, mais que qualquer outro país do mundo.

O Ministério da Saúde demonstrou, no governo anterior a Zuma, desconfiar da eficácia dos medicamentos para manter os pacientes com aids vivos, e ao invés disso promovia tratamentos com alho. Já o governo de Zuma estabeleceu a meta de tratar 80% dos que necessitam dos medicamentos contra a aids até 2011. As informações são da Associated Press.