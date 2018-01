Presidente Prudente registra 8,3 mil notificações de dengue

SOROCABA - Números da Vigilância Epidemiológica Municipal divulgados na segunda-feira, 29, mostram que Presidente Prudente, no oeste do Estado de São Paulo, teve notificados 8.349 casos de dengue neste ano. Desses, 3.273 já são registros positivos da doença. Desse total, 1.114 foram confirmados em fevereiro. Ocorreram ainda dez óbitos com suspeita de dengue na cidade, dos quais cinco foram confirmados por exames em laboratório oficial.

Em um dos casos em investigação, um jovem de 17 anos que morreu no último dia 24, no Hospital Regional, teve sintomas de dengue e também foi diagnosticado com a Síndrome de Guillain-Barré.

O elevado número de casos de dengue está deixando a população assustada. No ano passado, o município foi um dos poucos da região a não ter epidemia da doença. Em 2013, quando Presidente Prudente teve o maior número de casos, a dengue infectou 3.730 pessoas.

Nesta terça-feira, 1º, palestras sobre a doença serão realizadas em escolas da cidade. Mutirões para o controle do mosquito também foram intensificados.