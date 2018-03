Preso acusado de vender remédio falso no centro de SP

A equipe do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) iniciou as investigações na última sexta-feira, 5, após parentes da vítima perceberem a retirada constante de dinheiro da conta corrente da aposentada. Ela pagava por procedimentos espirituais de Campos, também conhecido por Pai Delmar. Os policiais localizaram o escritório onde aconteciam as consultas: um conjunto de salas na Rua Onze de Agosto, no bairro Sé.

A ação do Deic aconteceu quando a aposentada foi buscar mais um pote do suposto remédio. Os policiais detiveram Campos, a secretária dele, o ajudante e um vendedor. No local foram encontrados baias com santos, onde acontecia o atendimento. Os envolvidos foram autuados por estelionato e formação de quadrilha.