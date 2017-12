Preso suspeito de vender laxante como abortivo pela internet

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Maury Soares Junior, de 32 anos, foi preso em flagrante na segunda-feira, 22, em Maringá, no Paraná, durante a Operação Anjos, deflagrada por policiais do Núcleo de Repressão aos Crimes Econômicos (Nurce).

Ele é suspeito de vender ilegalmente medicamentos abortivos pela internet. Um outro suspeito foi indiciado. Foram apreendidos 100 comprimidos de laxante, que a dupla vendia como remédios abortivos. De acordo com o delegado do Nurce de Maringá, Fernando Ernandes Martins, os dois homens vendiam o produto há cerca de quatro anos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A polícia seguiu Maury de uma agência dos Correios até a casa dele, no bairro Vila Nova, onde prendeu o suspeito em flagrante. Segundo a polícia, ele teria postado uma correspondência, com destino a Curitiba, que continha laxativos. "Junto com os medicamentos, eram enviados um vidro vazio e um manual, dando instruções à gestante de como tomar o medicamento", explicou o delegado Fernando Martins.

A polícia cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, onde foram apreendidos 20 frascos de medicamentos vazios, 100 comprimidos laxantes, que eram vendidos como abortivos das marcas Cytotec e Mifeprex, computadores portáteis, usados para as negociações, além de comprovantes de envios dos correios entre outros documentos. Todos os objetos apreendidos foram encaminhados à perícia.

A polícia identificou o irmão de Maury Junior, Maico Rodrigues Soares, de 22 anos, como outro participante da venda ilegal de medicamentos. Um segundo mandado de busca e apreensão à residência de Soares também foi cumprido. Os policiais encontraram mais comprimidos e mais documentos que comprovam o envio desses medicamentos pelos Correios.