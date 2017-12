Primeiras pernas robóticas do mundo devem ficar prontas em dezembro

O médico japonês Eiichi Saito afirma que o primeiro par de pernas robóticas capaz de fazer pessoas paralisadas da cintura para baixo voltarem a andar deve ficar pronto em dezembro.

A fase de testes do equipamento está sendo concluída. Com as pernas mecânicas, deficientes físicos podem andar ao controlar os movimentos por meio de botões.

As pernas têm seis motores: nos tornozelos, nos joelhos e na cintura. Depois de acoplá-las ao corpo, o usuário pode escolher o tamanho da passada e a velocidade da caminhada.

Saito trabalha na máquina há dez anos. O mais difícil, segundo ele, foi obter equilíbrio, de forma que a pessoa pudesse andar sem tropeçar. Para resolver o problema, o médico trabalhou com uma empresa de autopeças.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O arquiteto Takanori Kato participa dos testes há três anos. Paralisado da cintura para baixo por causa de um acidente de snowboard, ele já consegue andar 500 metros.

A expectativa da equipe é começar a alugar o equipamento para hospitais do Japão em um ano. O protótipo permitirá, inclusive, a realização de movimentos complexos, como subir e descer escadas.