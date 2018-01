Primeiro-ministro do Camboja e cinco membros do governo pegam gripe suína

PHNOM PENH - O primeiro-ministro do Camboja, Hun Sen, e outros cinco membros do governo contraíram o vírus H1N1, causador da gripe suína, segundo fontes oficiais.

Segundo comunicado do Ministério da Saúde, Hun Sen, de 59 anos, passou por "tratamento urgente" após a reunião semanal que seu gabinete mantém todas as sextas-feiras. "Após tratamento dos médicos, o primeiro-ministro está se recuperando", acrescentou a nota.

Por conta da doença, Hun Sen não pôde participar dos atos de comemoração do 59º aniversário da fundação de sua formação política, o Partido do Povo do Camboja, que aconteceu na última segunda.

O comunicado acrescentou que outros cinco membros do governo (entre eles um dos vice-primeiro ministros, Yim Chhay Ly) também contraíram o vírus, embora não tenham sido divulgados detalhes sobre seu estado de saúde.

Desde que foi declarado o primeiro caso, em junho do ano passado, a influenza A afetou cerca de 600 pessoas e causou a morte de seis no Camboja.