Primeiro paciente com gripe suína no Rio deixa hospital

O primeiro paciente contaminado pela gripe influenza A no Rio deixou o hospital nesta quarta, 13. O rapaz, de 21 anos, contraiu a gripe durante viagem à Cancún, no México, e estava internado há dez dias no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, na Ilha do Governador, subúrbio do Rio.

Ele é amigo do primeiro paciente que contraiu a doença no Brasil, que tem 29 anos e deve receber alta na quinta, de acordo com o hospital. A mãe do rapaz liberado hoje, de 52 anos, que pegou a gripe do filho no país, foi internada no sábado, 9, e deve permanecer no hospital por 10 dias.