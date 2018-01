Primeiro paciente com transplante total de rosto tem alta na Espanha

Espanhol Oscar foi submetido ao 1º transplante total de rosto do mundo. Fotos: David Ramos/AP

MADRI - Um espanhol que se submeteu ao primeiro transplante total de rosto do mundo apareceu diante das câmeras de TV nesta segunda-feira, 26, pela primeira vez desde sua cirurgia, agradecendo aos médicos e à família do doador.

Identificado apenas como Oscar, o homem de 31 anos falou com considerável dificuldade em entrevista coletiva no Hospital Vall d'Hebron, em Barcelona, onde foi operado no final de março. Ele teve alta e foi para casa.

Durante a cirurgia de 24 horas, os médicos transplantaram um rosto inteiro, incluindo queixo, nariz, maçãs do rosto, músculos, dentes e pálpebras, colocando-o como uma máscara no homem. Ele foi descrito como um agricultor que era incapaz de respirar ou comer sozinho após atirar acidentalmente em si mesmo há cinco anos.

O chefe da equipe cirúrgica, Dr. Joan Pere Barret, disse nesta segunda que o homem precisará de 1 ano a 1 ano e meio de fisioterapia, e espera-se que ele recupere até 90% de suas funções facial.

Oscar é agora capaz de beber líquidos e ingerir alimentos macios, e foi capaz de falar nos últimos dois meses, segundo o hospital. O paciente também recuperou a sensibilidade na maior parte do rosto e, em parte, o movimento dos músculos. Um bom sinal é que, uma semana após a operação, ele teve que fazer a barba por causa do crescimento de pelos.

Mas ele também sofreu rejeição aguda duas vezes - uma vez quatro semanas após a cirurgia e, novamente, entre o segundo e terceiro mês. Em ambas as ocasiões, a nova face foi salva com a medicação, de acordo com o hospital.

Na coletiva, Oscar parecia relaxado quando olhou para jornalistas. Ele ainda não pode fechar completamente os olhos.

Uma jovem mulher identificada como sua irmã, e também não identificada para proteger a privacidade da família, disse que seu irmão deseja levar uma vida normal.

Oscar está ansioso para desfrutar de "pequenas coisas, como caminhar até a rua sem ninguém olhando para ele, ou sentar para uma refeição com a família. Fazer coisas que todos nós fazemos em um dia normal'', disse a mulher.

A equipe francesa anunciou uma operação semelhante no início deste mês, dizendo que um homem de 35 anos com uma desordem genética ganhou um novo rosto, incluindo canais lacrimais e um queixo de onde sai barba.

O primeiro transplante de rosto, embora parcial, foi realizado na França em 2005 e, desde então, cerca de uma dúzia de outras cirurgias foram feitas, incluindo três na Espanha.