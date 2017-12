Primos de garota que morreu de gripe suína contraíram vírus

A Prefeitura de Osasco informou, nesta terça-feira, 14, que três primos da menina de 11 anos que morreu no dia 30 de junho, vítima da nova gripe, também estão infectados com o vírus A (H1N1). Apesar da confirmação, a assessoria de imprensa da Prefeitura não soube informar as idades e o estado de saúde dos primos da garota.

A mãe, o pai e o irmão da criança também ficaram doentes. Deles, somente o pai continua internado no Hospital Emílio Ribas, na capital paulista, com pneumonia, estado considerado grave.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A menina apresentou sintomas como febre, vômito e dor abdominal, no dia 28 de junho e, no dia 29, ela teve febre de 39 graus, tosse e dores no corpo. No dia seguinte, ela foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde teve uma parada cardiorrespiratória e morreu.