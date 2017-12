Procon-SP constata variação em preços de genéricos de até 524%

SÃO PAULO - Segundo levantamento realizado pelo Procon-SP em 15 drogarias distribuídas pelas cinco regiões do município de São Paulo, entre os dias 1º e 3 de setembro, os preços dos 52 medicamentos pesquisados apresentam diferenças de até 523,81% entre os genéricos e de até 100% entre os de referência. Os resultados da pesquisa reiteram a importância de uma comparação antes da compra.

Os técnicos do Procon-SP sugerem também que o consumidor consulte previamente a lista de Preços Máximos ao Consumidor (PMC), disponível no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e nas listas de preços que devem estar disponíveis nas farmácias e drogarias, conforme Resolução nº 2 de 8 de março de 2010 da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED).

Munida dessa informação, a pessoa deve comparar os preços dos remédios entre os diversos estabelecimentos - não só entre as redes, como também os de uma única rede, que podem variar significativamente.

Entre os medicamentos de referência, a maior diferença de preço encontrada foi:

Diferença: 100%

Medicamento: Propranolol Ayrest (Cloridrato de Propranolol) - Sigma Pharma

Apresentação: 40 mg - 30 comprimidos

Maior preço: R$ 7,04

Menor preço: R$ 3,52

Diferença de valor absoluto: R$ 3,52

Entre os genéricos, a maior diferença foi:

Diferença: 523,81%

Medicamento: Diclofenaco Sódico

Apresentação: 50 mg - 20 comprimidos

Maior preço: R$ 11,79

Menor preço: R$ 1,89

Diferença de valor absoluto: R$ 9,90

Comparando-se os preços médios dos genéricos com os de referência de mesma apresentação, constatou-se que, em média, os primeiros são 52,84% mais baratos que os demais, o que pode representar uma grande economia ao bolso do consumidor.

Por serem produzidos por diversos laboratórios, os remédios genéricos são, em geral, mais baratos. Mas é bom lembrar que um genérico de um mesmo laboratório também pode apresentar preços diferentes entre as drogarias e farmácias. Por isso, a pesquisa é essencial, sempre aliada à recomendação e prescrição médica.

Com base na diversidade de política de preços adotada pelos diversos estabelecimentos e para que fosse possível efetuar um comparativo, foram definidos os seguintes parâmetros para a pesquisa:

* Levantar, pessoalmente, os preços em farmácias/drogarias de médio e grande porte escolhidas aleatoriamente e distribuídas pelas cinco regiões do município de São Paulo;

* Pesquisar somente o medicamento de referência e o genérico de menor preço (apresentação definida pelo Procon, independente do laboratório) encontrado no estabelecimento no dia da coleta;

* Usar como critério o “preço com desconto máximo para o cliente comum”, independe da exigência de cadastro. Entende-se como cliente comum aquele que não tem nenhuma condição especial (aposentado, empresas, planos de saúde conveniados, etc).

Número de itens obtidos, por estabelecimento, com preços menores ou iguais aos preços médios:

Norte:

Drogão - 2 itens de 51 encontrados (3,92%);

Promofarma - 31 itens de 46 encontrados (67,39%);

Drogaria São Paulo - 3 itens de 51 encontrados (5,88%).

Sul:

Droga Farto - 10 itens de 46 encontrados (21,74%);

Drogaria Campeã - 24 itens de 30 encontrados (80%);

Farma Conde - 51 itens de 52 encontrados (98,08%).

Leste:

Droga Verde - 24 itens de 46 encontrados (52,17%);

Droga Raia - 38 itens de 51 encontrados (74,51%);

Drogaria Pacheco - 47 itens de 49 encontrados (95,92%);

Oeste



Pague Menos - 22 itens de 51 encontrados (43,14%);

Onofre - 16 itens de 52 encontrados (30,77%);

Farma & Cia - 4 itens de 32 encontrados (12,50%).

Centro:

Farmais - 33 itens de 39 encontrados (84,62%);

Drogaria Extra - 10 itens de 43 encontrados (23,26%);

Drogasil - 26 itens de 47 encontrados (55,32%).

Do total dos itens comparados, o estabelecimento Farma Conde (região sul) foi o que apresentou a maior quantidade de produtos com menor preço (25 produtos dos 52 encontrados).

Vários fatores são determinantes de preço nesse segmento do mercado, como:

* A aplicação de descontos pode variar de acordo com as condições locais de mercado, rentabilidade da loja e condições comerciais de compra;

* Em algumas drogarias de rede, há políticas comerciais diferentes para cada canal de venda (loja física, telefone e site);

* Há redes regidas pelo sistema de franquia, não havendo uma política única de preços entre os franqueados.

As drogarias e farmácias devem etiquetar o medicamento com o preço de venda ao consumidor, não podendo ultrapassar o PMC - sendo que, em 31/3/10, as empresas produtoras de medicamentos foram autorizadas a reajustar os preços nos termos da Resolução nº 2.