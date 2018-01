Produção de Tamiflu supera demanda dos governos, diz Roche

A capacidade de produção do antiviral Tamiflu, utilizado no tratamento contra o vírus A, causador da gripe suína, está acima do esperado e vai superar a demanda dos governos pelo remédio, assegurou nesta segunda-feira, 7, o diretor-executivo da divisão farmacêutica, dos laboratórios Roche, William Burns.

"Estamos à frente da demanda", afirmou o diretor. Segundo Burns, a farmacêutica satisfez até o momento os pedidos de 96 países, aos quais entregou um total de 270 milhões de tratamentos desde 2004. O Tamiflu também foi recomendado durante o surto de gripe aviária em humanos.

O executivo disse que, até o final do ano, a capacidade de produção do antiviral será de 33 milhões de tratamentos por mês e que, por enquanto, a companhia cumpre com seu calendário de entregas "com folga".

"A demanda muda dia a dia", reconheceu, para depois afirmar que se a Roche continuar produzindo acima da demanda até dezembro, diminuirá sua produção do medicamento.