Progress M-05M se desprende da ISS e inicia missão científica

MOSCOU - A nave de carga russa Progress M-05M se desprendeu nesta segunda-feira, 25, da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) para começar uma missão científica de três semanas, informou o Centro de Controle de Voos Espaciais (CCVE) da Rússia.

"A Progress M-05M se soltou do módulo russo 'Pirs' da ISS às 18h25 no horário local (12h25 de Brasília) e seguirá em órbita de maneira autônoma até 15 de novembro, quando afundará no Oceano Pacífico", afirmou o porta-voz oficial do CCVE, Valeri Lindin, citado pela agência "Interfax".

A quinta nave de carga da série Progress-M chegou à plataforma internacional em 1º de maio, quando se desprendeu após uma falha no sistema de acoplamento automático.

O lugar dela será ocupado neste sábado, 30, pela Progress M-08M, cujo lançamento a partir da base de Baikonur, no Cazaquistão, está previsto para a próxima quarta-feira, 3 de novembro, às 13h12 (horário de Brasília).

A nova nave levará alimentos, água potável, oxigênio, combustível e equipamentos de informática até a plataforma espacial, destacou Lindin. Segundo o CCVE, a Progress M-05M participa do experimento geofísico russo "Otrazhenie", que tem como objetivo estudar as características refratoras da nave, assim como a transparência da atmosfera.

Outras três naves de carga já haviam sido utilizadas com fins científicos no experimento antes de seu afundamento no Pacífico.

A atual tripulação da ISS é integrada pelos russos Fiodor Yurchikhin, Aleksandr Kaleri e Oleg Skrípochka e pelos americanos Scott Kelly, Doug Wheelock e Shannon Walker.