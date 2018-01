Projeto da MTV para aids muda comportamento dos jovens, mostra estudo

VIENA - Programas da MTV sobre HIV e Aids transmitidos para jovens em alguns dos países de mais alto risco na África e no Caribe exerceram forte efeito no comportamento em relação à doença, revela um estudo divulgado nesta terça-feira, 20.

Um projeto do canal de música MTV, com o apoio da ONU, usou dramas de televisão feitos para o público jovem para transmitir mensagens sobre os riscos de contaminação com o HIV decorrentes de sexo sem segurança, parceiros múltiplos e uso de drogas injetáveis, além de informar sobre exames, tratamento e superação do estigma relacionado à aids.

Pesquisadores dos EUA que estudaram o efeito dos programas sobre o público no Quênia, Zâmbia, e Trinidad e Tobago descobriram que eles modificaram o modo de os jovens pensarem sobre o HIV e a aids.

Agora, a MTV pretende levar o projeto a mais países, em um esforço para modificar atitudes. "Os resultados mostraram uma mudança realmente positiva em termos de ações, conhecimento e sentimento dos jovens de que agora compreendem os riscos e podem enfrentá-los", disse Susan Kasedde, especialista do Unicef (fundo da ONU para a infância, que patrocinou o projeto) em prevenção do HIV entre adolescentes.

Em 1998, a MTV lançou uma campanha intitulada "MTV Continuando Vivo". O canal de TV também produziu filmes, concursos e eventos com celebridades para conscientizar jovens sobre os riscos do HIV e da aids e para incentivá-los a falar sobre o assunto.

A África Subsaariana ainda é a região do mundo mais atingida pelo HIV: 67% dos 33,4 milhões de soropositivos do mundo vivem na região.

Um estudo divulgado na semana passada constatou que os jovens na África estão liderando uma "revolução" na prevenção do HIV e reduzindo a incidência da aids, ao praticar sexo seguro com menos parceiros sexuais.