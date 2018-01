Projeto do PSDB para Mais Médicos é um 'atentado', diz ministro

Atualizada às 22h38

RIO - O ministro da Saúde, Arthur Chioro, afirmou nesta sexta-feira, 27, que a decisão da liderança do PSDB no Senado de propor decreto legislativo para anular convênio que permite a atuação de 11.487 profissionais cubanos no Mais Médicos tem “motivação política” e representa um “atentado contra a população”. Já o líder tucano no Senado, Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), disse que o partido não quer acabar com o programa, “mas com a fraude”.

“É lamentável. Na prática, acaba com o Mais Médicos. Aqueles que diziam nas eleições passadas que não acabariam com o programa agora mostram a sua verdadeira face.” O projeto de decreto foi apresentado por Cunha Lima e pelo também senador e vice-líder do partido, Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP).

“Questionar a relação do Brasil com uma instituição centenária como é a Organização Pan-americana de Saúde (Opas), braço da Organização Mundial de Saúde, e tornar nulo o convênio que permite que mais de 11,4 mil médicos cubanos possam atuar na região de floresta, aldeias indígenas, quilombolas, semiárido, nas regiões mais críticas do País, é um atentado contra a população brasileira. Aliás, contra as próprias prefeituras do PSDB, já que 65% delas participam do Mais Médicos.”