Projeto em cidade do interior de SP reduz colesterol de 92% dos participantes

Atualizado às 11h48.

Mudar os hábitos de vida durante três semanas fez 92% dos participantes de um projeto inédito no País reduzirem suas taxas de colesterol. Já realizada em outros países, a ação foi promovida pela primeira vez no Brasil na cidade de Santo Antônio do Pinhal, no interior de São Paulo.

Os moradores foram desafiados a diminuir os índices de gordura no sangue adotando em sua rotina uma alimentação mais saudável e exercícios físicos.

A ação foi promovida pela Unilever com o apoio do Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Os moradores do município tiveram seu peso, circunferência abdominal, colesterol, pressão arterial e glicemia medidos no início de agosto. Nos casos em que os índices estavam acima do adequado, o morador passou a ser acompanhado por médico, nutricionista e educador físico.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No último sábado, 30, ao final das três semanas do programa, os participantes fizeram novas medições. Segundo os organizadores do projeto, 92% dos participantes reduziram os níveis de colesterol em um índice médio de 19%. Quando considerado apenas o LDL, conhecido como colesterol ruim, a média de redução foi de 24%.

Juntos, os participantes do projeto perderam quase 100 quilos e três metros de circunferência abdominal.