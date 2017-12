Pronto-Socorro da Freguesia do Ó é esvaziado após incêndio

SÃO PAULO - O pronto-socorro do bairro da Freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo, foi esvaziado na noite desta segunda-feira, 25, após um incêndio próximo ao local. O incidente não deixou feridos, mas 26 pacientes que recebiam atendimento na unidade tiveram de ser transferidos para outros hospitais das proximidades, informou a Santa Casa e São Paulo, responsável pela administração do pronto-socorro.

Segundo a Santa Casa, suspeita-se que um vazamento de gás tenha dado início ao incêndio. Ainda não há confirmação da causa do incêndio. O local foi interditado para elaboração de um laudo de perícia que apontará as razões do incidente.

A unidade oferecia até esta segunda-feira atendimentos de clínica geral e cirúrgica, pediatria, ortopedia, psiquiatria e odontologia. O funcionamento era realizado 24 horas em todos os dias da semana.