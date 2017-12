Proporção de casos autóctones de H1N1 chega a 30%

O ministro José Gomes Temporão divulgou em entrevista coletiva, nesta sexta-feira, 3, que 19 casos novos foram confirmados de gripe suína, elevando o total de pessoas contaminadas para 756 em todo o País. O ministro destacou que é preciso se preparar para o aumento dos casos diante do inverno. Segundo ele, o governo já constatou o aumento de casos autóctones - contraídos dentro do Brasil - da gripe H1N1. Nas últimas três semanas, apenas 6% do total de casos confirmados eram autóctones, enquanto que na última semana a taxa passou para 30%.

O ministro afirmou que o cenário da doença muda constantemente e exige novas medidas por parte do governo. Segundo ele, as novas recomendações do ministério são de que ao sentir os sintomas, o paciente deve procurar o atendimento médico mais próximo.

Dessa forma, cabe ao médico decidir se o caso exige isolamento em casa ou se é necessário uma internação hospitalar. Se o caso for grave, a pessoa deve ser encaminhada aos hospitais de referência. "Nesse último caso, e somente neste, a confirmação deve ser feita por exames laboratoriais", disse Temporão.

Temporão destacou também a importância de se destinar os 62 hospitais de referência da gripe apenas para os casos realmente graves. Ele destacou que do total de casos avaliados nos últimos meses pelo Instituto Adolfo Lutz, 50% foram negativos, 24% positivas para Influenza tradicional e só 25% para o H1N1.

No caso da Fiocruz, até o dia 2 de julho, as 1047 amostras processadas, 50% negativas, 29% positivas para o H1N1 E 21% das gripes tradicional.