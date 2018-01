Protetores solares em teste: metade das marcas não é eficaz

Análise realizada pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (ProTeste) apontou que cinco das dez principais marcas de protetor solar em loção vendidas no País não são eficazes. O teste mostrou ainda que dois produtos não são resistentes à água e quatro não bloqueiam raios UVA. Foram analisados produtos com FPS 30 (fator de proteção aos raios UVB), para peles sensíveis. Apenas dois protetores, o L’Oréal Solar Expertise e o Cenoura & Bronze, foram aprovados no teste.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Fabricantes dos protetores discordam de resultados

Produto usado no Brasil é pior, diz química

No teste de fotoinstabilidade, no qual o FPS dos produtos foi medido antes e depois da exposição a uma temperatura de 40 graus, os modelos Avon, Hélioblock, Nivea, Banana Boat e Sundown foram reprovados (veja quadro abaixo). "O produto da Nivea perdeu 50% do seu FPS. Um protetor FPS 30, após uma hora de uso, fez o efeito de um FPS 15. O produto da La Roche Posay manteve 62% de sua proteção indicada no rótulo. No entanto, todos os produtos oferecem proteção à radiação UVB", afirma Marina Jakubowski, química da ProTeste. A análise apontou ainda que, apesar de ser resistente à luz e ao calor, o protetor da Coppertone informava na embalagem um fator de proteção, FPS 30, maior do que o medido, 25.

A eficiência dos produtos depois de expostos à água também foi avaliada. Nas embalagens, os fabricantes dos dez protetores afirmam que eles são resistentes. No entanto, após imersão por meia hora, a resistência do Natura caiu para 30% do FPS inicial e a do Sundown para 55% da proteção indicada na embalagem. Para Sérgio Schalka, especialista em fotoproteção e professor da Faculdade de Medicina da USP, a diminuição do FPS é natural. "Mesmo os produtos que se declaram resistentes à água perdem, após 40 minutos de imersão na água, até 50% do FPS", afirma.

A presença de substâncias bloqueadoras dos raios UVA, que predispõe ao câncer da pele, consta nos rótulos dos 10 produtos. Porém, apenas três embalagens indicam o grau de proteção a esse tipo de radiação: Cenoura & Bronze, L’Oréal Solar Expertise e Natura Fotoequilibrio. Apesar de não existir controle ou exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre esse tipo de raio, especialistas afirmam que os produtos devem oferecer no mínimo um terço do FPS em proteção UVA. "É uma radiação que incide o dia inteiro e penetra nas camadas mais profundas da pele. Provoca rugas mais profundas, manchas, endurecimento da derme e aparência ressecada, pois destrói as fibras colágenas e elásticas", diz a dermatologista Selma Cernea, da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Coppertone, Episol, Natura e Banana Boat foram reprovados por oferecerem proteção aos raios UVA inferior a 1/3.

Qualidade nacional

Marina Jakubowski afirma que o teste foi aplicado com os mesmos produtos vendidos no mercado internacional e os resultados foram outros. "A maioria dos fabricantes é de empresas internacionais. Testes realizados por laboratórios internacionais apontam que lá fora os mesmos protetores são bem avaliados. O que demonstra que eles (empresas) têm a fórmula, mas fora o nome, os produtos comercializados aqui não são os mesmos", diz.

OS TIPOS DE RAIOS

UVB

Incidência aumenta no verão, principalmente no período das 10 horas às 14 horas. Penetram superficialmente na pele e causam as chamadas queimaduras solares. É responsável pelas alterações celulares que predispõem ao câncer da pele.

UVA

Possui intensidade constante durante todo o ano, atingindo a pele praticamente da mesma forma durante o inverno ou o verão. Sua intensidade também não varia muito ao longo do dia. Penetra profundamente na pele, sendo responsável pelo envelhecimento. Também predispõe a pele ao surgimento do câncer.

O QUE OS MÉDICOS RECOMENDAM:

- use chapéu

- evite as horas com o sol mais quente

- hidrate a pele