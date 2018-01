Pulmão artificial funciona em ratos vivos por 6 horas, dizem cientistas

Pesquisadores dos EUA criaram um pulmão artificial primitivo que permitiu que ratos respirassem durante horas, num feito que pode permitir o desenvolvimento de órgãos fabricados a partir de células do paciente.

Cientistas constroem pulmão de rato em laboratório

O resultado, descrito na revista Nature Medicine, é o segundo, em um mês, de pesquisadores que buscam regenerar pulmões a partir de células comuns.

No trabalho mais recente, Harald Ott e colegas do Hospital Geral de Massachusetts e da Escola de Medicina de Harvard extraíram células dos pulmões de ratos até que restasse apenas uma matriz, ou armação.

Em seguida, submergiram a matriz num biorreator, juntamente com vários tipos de células do pulmão humano, criando pressões para simular a pressão no interior do corpo humano.

As células colonizaram a armação e cresceram em diferentes tecidos pulmonares, informa Ott.

Quando transplantadas para ratos, funcionaram por cerca de seis horas, ainda que de modo imperfeito.

Os pesquisadores disseram que é possível tentar o experimento com células mais imaturas, como células-tronco embrionárias.

No mês passado, uma equipe da Universidade Yale implantou tecido pulmonar artificial em ratos, ajudando os animais a respirar por cerca de duas horas.