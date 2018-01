Quarentena de pessoas saudáveis é discriminação, diz ONU

NOVA YORK - A alta-comissária da ONU para os Direitos Humanos, Navi Pillay, pediu nesta sexta-feira,8, aos países que não coloquem em quarentena cidadãos mexicanos saudáveis, levando em conta apenas sua nacionalidade, pois isso viola o direito internacional. Dezenas de mexicanos foram colocados sob quarentena pela China nesta semana por causa do surto da gripe suína, que já infectou mais de mil pessoas no México e provocou 42 mortes no país. O governo mexicano disse que a ação chinesa foi discriminatória, mas Pequim defendeu a medida.

"Mexicanos que não tenham sintomas de gripe e não tenham estado no México na última semana claramente não estão mais propensos a serem portadores do (vírus) 'influenza' A-H1N1 do que qualquer outro residente no país onde eles estejam presentes", disse Rupert Colville, porta-voz de Pillay, a jornalistas em Genebra.

As autoridades têm o dever de proteger seus cidadãos, mas isolar indivíduos só se justifica se houver um risco genuíno, baseado em realidades médicas, o que inclui os períodos de incubação, segundo ele.

"Ninguém deveria ser posto em quarentena apenas com base na sua nacionalidade. Isso seria um caso inaceitável e claro de discriminação", afirmou Colvillle.

A discriminação com base na origem nacional é proibida pela Declaração Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, ratificado por 164 países, segundo ele.