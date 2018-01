Quase 30% dos usuários do SUS-SP esperam até 6 meses por um exame

SÃO PAULO - A mais recente 'Pesquisa de Satisfação dos Usuários do SUS-SP', feita com pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) para avaliar os serviços prestados no Estado de São Paulo, revela que 29,3% das pessoas chegam a esperar de 21 dias a 6 meses por um exame ou procedimento solicitado em consulta médica.

Outro problema apontado pelos entrevistados - por cartão-resposta, telefone e site - é a falta de vacinas no Estado. Segundo 10.663 pais consultados nessa questão, 33,2% disseram que faltam vacinas para crianças nas unidades públicas de saúde e 28,1% queixaram-se do horário de atendimento.

Quanto à realização de procedimentos para aliviar a dor durante o trabalho de parto, 24,2% das mulheres afirmaram que receberam anestesia raquidiana ou peridural nas costas; 18,6%, anestesia local; 14,4%, banho morno, massagem ou exercício; e 42,8%, remédios.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foram avaliados, ao todo, serviços como internação, partos hospitalares, atendimento ambulatorial para realização de procedimentos de alto custo, atendimento ambulatorial para fornecimento de medicamentos de alto custo e vacinação no primeiro ano de idade.

Segundo a assessoria da Secretaria de Estado da Saúde, as anestesias raquidiana e peridural são dadas apenas em casos de cesarianas. Como a grande maioria dos partos feitos pelo SUS é normal, a quantidade de anestesias dadas para diminuir a dor no parto é pequena.

Sobre a falta de vacina no Estado, a secretaria está entrando em contato com os municípios pra ver se o problema é pontual, pois, de acordo com a assessoria, não há registros de que há falta de doses ou problemas na distribuição.

Veja a pesquisa na íntegra.