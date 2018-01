Quase interrompido em Serra Leoa, Ebola agora volta pelo mar

FREETOWN - Tudo indicava que a crise do Ebola estava terminando. Os novos casos diminuíam. O presidente retirou as restrições às viagens, e as escolas iriam reabrir. Um político local anunciou pelo rádio que os ciclos de incubação de 21 dias haviam terminado sem que fosse registrada nenhuma nova infecção em seu bairro em Freetown. O país, segundo as autoridades da saúde, estava "a caminho do zero". Então o Ebola reapareceu, dessa vez vindo do mar.

No início de fevereiro, pescadores doentes começaram a chegar às favelas superpovoadas da área do cais que cercam os melhores hotéis do país, repletos de funcionários da saúde. Os voluntários se espalharam imediatamente a fim de conter o surto, mas o vírus pulou as filas da quarentena e penetrou com toda a violência no interior, trazendo dezenas de novas infecções e mortes.

"Trabalhamos tanto", disse Emmanuel Counteh, coordenador da resposta ao Ebola de um distrito rural. "Esta é uma desgraça para todos nós".

Os especialistas de saúde pública que se preparavam para uma conferência internacional sobre o Ebola, na terça-feira, não têm dúvida de que a moléstia pode ser derrotada nos países da África Ocidental que foram assolados por ela no ano passado. Mas a acentuada queda da incidência de novos casos no final do ano passado, e até janeiro deste, não levaram ao fim da epidemia.