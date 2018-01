Quem toma Tamiflu terá de ser monitorado, alerta Anvisa

Todos os pacientes que tomam o medicamento Tamiflu (fosfato de oseltamivir) terão de ser monitorados e as autoridades médicas notificadas quanto a possíveis reações alérgicas. A obrigatoriedade do monitoramento foi decidida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em medida publicada ontem no Diário Oficial da União. A medida tem por objetivo ampliar as informações sobre a segurança da medicação durante a pandemia de Influenza A (H1N1), a gripe suína.

Gripe: Anvisa aumenta controle sobre uso do Tamiflu

No dia 12 de agosto, o órgão havia decidido que grávidas e crianças tivessem acompanhamento especial. De acordo com a Anvisa, o monitoramento e a notificação de qualquer evento adverso será "compulsório". O acompanhamento será feito pelo médico e/ou pelo serviço de saúde e é uma necessidade pelo fato de se tratar de uma doença nova.